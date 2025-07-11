İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,1710 liradan, avro 47,0020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,1690 liradan alınan dolar, 40,1710 liradan satılıyor. 47,0000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,0700, avronun satış fiyatı ise 46,9640 lira olmuştu.
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