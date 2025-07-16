İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,2460 liradan, avro 46,8070 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,2440 liradan alınan dolar, 40,2460 liradan satılıyor. 46,8050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,8070 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,2110, avronun satış fiyatı ise 46,6060 lira olmuştu.
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