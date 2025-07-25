İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,5550 liradan, avro 47,6870 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,5530 liradan alınan dolar, 40,5550 liradan satılıyor. 47,6850 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6870 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,4730, avronun satış fiyatı ise 47,7670 lira olmuştu.
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