İstanbul serbest piyasada dolar 40,7350 liradan, avro 47,6030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,7330 liradan alınan dolar, 40,7350 liradan satılıyor. 47,6010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6030 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 40,7320, avronun satış fiyatı ise 47,5080 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
