İstanbul serbest piyasada dolar 40,9280 liradan, avro 47,7990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,9260 liradan alınan dolar, 40,9280 liradan satılıyor. 47,7970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,7990 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 40,9260, avronun satış fiyatı ise 47,7500 lira olmuştu.
İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları
