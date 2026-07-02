İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 46,6940 liradan, avro 53,2790 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,6920 liradan alınan dolar, 46,6940 liradan satılıyor. 53,2770 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,2790 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,6660 lira, avronun satış fiyatı ise 53,2300 lira olmuştu.
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