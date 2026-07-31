İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,5160 lira, avro 54,7270 lira ile işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,5160 liradan, avro 54,7270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,5140 liradan alınan dolar, 47,5160 liradan satılıyor. 54,7250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,7270 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,4150 lira, avronun satış fiyatı ise 54,7560 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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