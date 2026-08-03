İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,5460 lira, avro 54,8950 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,5460 liradan, avro 54,8950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,5440 liradan alınan dolar, 47,5460 liradan satılıyor. 54,8930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,8950 lira oldu.
Cuma doların satış fiyatı 47,5260 lira, avronun satış fiyatı ise 54,5180 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?