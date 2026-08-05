İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları
Serbest piyasada dolar 47,5760 lira, avro 54,9250 liradan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,5760 liradan, avro 54,9250 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,5740 liradan alınan dolar, 47,5760 liradan satılıyor. 54,9230 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,9250 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,5470 lira, avronun satış fiyatı ise 54,8280 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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