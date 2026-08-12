İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,7570 lira, avro 55,1220 lira ile güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,7570 liradan, avro 55,1220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,7550 liradan alınan dolar, 47,7570 liradan satılıyor. 55,1200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,1220 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,7350 lira, avronun satış fiyatı ise 55,1380 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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