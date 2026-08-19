İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,9350 lira, avro 55,5950 lira'dan işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,9350 liradan, avro 55,5950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,9330 liradan alınan dolar, 47,9350 liradan satılıyor. 55,5930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,5950 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,9200 lira, avronun satış fiyatı ise 55,5380 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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