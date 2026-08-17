İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Arttı
İstanbul serbest piyasada dolar 47,8870 lira, avro 55,5390 lira ile güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,8870 liradan, avro 55,5390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,8850 liradan alınan dolar, 47,8870 liradan satılıyor. 55,5370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,5390 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 47,8810 lira, avronun satış fiyatı ise 55,4880 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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