Helal ekosistemini küresel ölçekte bir araya getiren 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı, ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen zirve, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" mottosuyla düzenlenen etkinlik, dünyanın önemli helal organizasyonları arasında yer alıyor.

Zirvenin ikinci gününde "Sürdürülebilir Helal Yaşam", "Helal Turizm", "Helal Gıda" ve "Sıfır Atık" başlıklarında oturumlar düzenlenecek. Paralel oturumlarda ise "Helal İlaç, Kozmetik ve Sağlık Hizmetleri" ile "Helal Finans ve Ekonomi" konulu iş forumları ve B2B görüşmeleri gerçekleştirilecek.

İş ve yatırım forumları kapsamında "Küresel İslam Ekonomisinde Kadınların Katkısı" ve "Türkiye-Yemen İş ve Yatırım Forumu" da yapılacak.