İstanbul'da enflasyon zirveyi gördü! Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 yükseldi

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Önümüzdeki cuma günü açıklanacak olan Türkiye enflasyonu için öncü gösterge niteliği taşıması açısından yakından takip edilen İstanbul enflasyonu yükselişini sürdürdü.

1998 YILINDAN BU YANA GÖRÜLEN EN YÜKSEK ARTIŞ

İstanbul'da perakende fiyatlar Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre bu artış 1998'den bu yana görülen en yüksek artış oldu. Aylık bazda artış ise yüzde 5,84 olarak kaydedildi. İTO verilerine göre Mayıs'ta toptan fiyatlarda yıllık yüzde 79,12; aylık olarak ise 5,76 artış oldu.

EĞİTİM VE EĞLENCE YÜZDE 12,15 ARTTI

Mayıs ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 12,15, konut harcamalarında yüzde 7,22, giyim harcamalarında yüzde 6,92, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,84, gıda harcamalarında yüzde 4,97, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 3,79, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,15 artış görülürken, diğer harcamalar grubunda değişim izlenmedi.

GIDA MADDELERİNDE YÜZDE 7,42'LİK ARTIŞ

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucat grubunda yüzde 18,03, gıda maddeleri grubunda yüzde 7,42, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 6,73, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,34, madenler grubunda yüzde 0,89, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,24, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,19 artış görüldü.