İstanbul'da ev fiyatları 1 yılda yüzde 106 arttı! Emlakçılardan çözüm önerisi geldi - Son Dakika
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İstanbul'da ev fiyatları 1 yılda yüzde 106 arttı! Emlakçılardan çözüm önerisi geldi

19.04.2022 20:28

İstanbul'da satılık ve kiralık ev fiyatlarında 1 yıl içinde yüzde 106 artış yaşandı. Talebin çok yüksek olduğunu söyleyen emlakçılar, bu sorunun yeni konut üretimiyle hafifleyeceğini belirtiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi verisine göre Türkiye genelinde bir önceki aya göre yüzde 13,5; bir önceki yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 96,4 arttı. Verilere göre İstanbul'da konut fiyatları bir önceki senenin Şubat ayına göre yüzde 106 oranında arttı. Artan talep, konut ve kira fiyatlarında artışı getirdi. İstanbul'da emlakçılar satılık ve kiralık konut talebine karşılık veremediklerini söylüyor.

"YENİ KONUT ÜRETİMİ FİYATLARI DÜŞÜRÜR"

Son dönemde satılık ve kiralık konut fiyatlarında ciddi artışlar görüldüğünü söyleyen emlakçı Taner İşlek, "Satılık ve kiralık evlerde artan talebe karşılık veremiyoruz. Vatandaş sattığı gayrimenkulü yakın fiyata yerine koyamadığı için satmaktan çekinebiliyor. Kiralık konutlara da oldukça fazla talep var. Fiyatlar günden güne bile değişebiliyor. Kiralık ev soran müşterilere olumsuz dönüşler yapıyoruz. Yeni konut üretiminin son dönemde azalması sebebiyle arz yetersiz kaldı. Yüksek talep nedeniyle de fiyatlar yükseliyor. Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir" dedi.

İstanbul'da ev fiyatları 1 yılda yüzde 106 arttı! Emlakçılardan çözüm önerisi geldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul, Türkiye, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da ev fiyatları 1 yılda yüzde 106 arttı! Emlakçılardan çözüm önerisi geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da ev fiyatları 1 yılda yüzde 106 arttı! Emlakçılardan çözüm önerisi geldi - Son Dakika
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