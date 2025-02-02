İstanbul'da Fiyat Artışları ve Düşüşler

Ekonomi

İstanbul'da ocak ayında fiyatı bir önceki aya göre en çok artan ürün diş muayenesi, en çok düşen ürün ise kabak oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler ile değişim oranlarını açıkladı.

Buna göre, önceki aya göre İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde yer alan 336 ana üründen 240'ının fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatı düştü.

Ocakta sağlık harcamaları grubunda yer alan diş muayenesi yüzde 66,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları, eğlence ve kültür harcamaları grubundan yüzde 52,80 ile edebi kitaplar, sağlık harcamaları grubundan yüzde 44,71 ile dolgu ve yüzde 44,09 ile diş çekimi, ulaştırma harcamaları grubundan yüzde 43,89 ile köprü-otoyol ve tünel geçiş ücreti, yüzde 40 ile otopark ücreti, yüzde 35,58 ile şehir içi ulaşım harcamaları, yüzde 35 ile taksi, yüzde 34,96 ile okul servis ücreti, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 32,61 ile yeşil soğan, yüzde 29,36 ile salatalık, ulaştırma harcamaları grubundan yüzde 24,96 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, eğitim harcamaları grubundan yüzde 22,22 ile kreş ve anaokulu ücreti, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 17,75 ile limon ve yüzde 15,24 ile ekmek olarak gerçekleşti.

Ocakta gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan kabak yüzde 23,47 gerilemeyle fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı azalan diğer ürünlerden bazıları, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 19 ile karnabahar, giyim ve ayakkabı harcamaları grubundan yüzde 8,39 ile kadın kazağı ve yüzde 8,31 ile erkek kazağı, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 6,92 ile zeytinyağı, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 6,90 ile ütü, giyim ve ayakkabı harcamaları grubundan yüzde 6,33 ile kadın hırkası, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubundan yüzde 5,99 ile ıspanak ve yüzde 5,72 ile pırasa, giyim ve ayakkabı harcamaları grubundan yüzde 5,47 ile kadın gömleği ve yüzde 5,22 ile erkek montu olurken, lokanta ve oteller grubundan yüzde 3,52 ile gecelik otel oda ücreti olarak kayıtlara geçti.