İstanbul'da Fiyatlar Haziranda Arttı - Son Dakika
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İstanbul'da Fiyatlar Haziranda Arttı

01.07.2026 13:34
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İstanbul'da haziran ayında perakende fiyatlar %1,14, toptan fiyatlar %3 artış gösterdi.

İstanbul'da haziranda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 1,14, toptan fiyatlar yüzde 3 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte haziranda bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 1,14, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 3 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 35,94 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatlarda yüzde 24,65 oldu.

En yüksek artış haberleşme harcamaları grubunda

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı haziranda bir önceki aya göre en yüksek yüzde 4,28 ile "haberleşme" harcamaları grubunda görüldü. Onu yüzde 4,20 ile "alkollü içecekler ve tütün", yüzde 3,14 ile "ev eşyası", yüzde 2,37 ile "konut", yüzde 1,66 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 1,25 ile "lokanta ve oteller", yüzde 0,75 ile "sağlık", yüzde 0,65 ile "gıda ve alkolsüz içecekler", yüzde 0,12 ile "eğlence ve kültür" harcamaları grubu izledi.

"Eğitim" harcamaları grubunda değişim olmazken, "giyim ve ayakkabı" yüzde 2,21, "ulaştırma" yüzde 0,95 azaldı.

İstanbul'da haziran ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde, "haberleşme", "alkollü içecekler ve tütün" ile "ev eşyası" harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili oldu.

"Konut harcamaları" ile "gıda ve alkolsüz içecekler" harcama gruplarında kısmi mevsim etkisi ve piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri ile "giyim ve ayakkabı" harcamaları ve "ulaştırma" harcama gruplarında gözlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri etki etti.

Toptan eşyada en yüksek fiyat artışı işlenmemiş maddelerde

Haziranda bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 8,18 ile "işlenmemiş maddeler" olurken, onu yüzde 3,23 ile "yakacak ve enerji maddeleri", yüzde 2,85 ile "gıda maddeleri", yüzde 0,79 ile "inşaat malzemeleri", yüzde 0,51 ile "madenler", yüzde 0,14 ile "kimyevi maddeler" izledi.

"Mensucat" grubunda herhangi bir değişim gözlenmedi.

Yıllık artış ise madenlerde yüzde 33,51, inşaat malzemelerinde yüzde 28,64, gıda maddelerinde yüzde 26,93, yakacak ve enerjide yüzde 22,58, mensucatta yüzde 15,97, işlenmemiş maddelerde yüzde 14,97, kimyevi maddelerde yüzde 9,77 oldu.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Fiyatlar Haziranda Arttı - Son Dakika

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