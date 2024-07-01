İstanbul'da Haziran Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 3,42 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Haziran Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 3,42 Arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığı verilere göre, Haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatlar aylık yüzde 3,42, yıllık bazda ise yüzde 82,14 artış gösterdi. Konut harcamalarında yüzde 8,01, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,06, gıda harcamaları grubunda 2,66 artış yaşandı. Toptan fiyatlarda ise kimyevi maddeler grubunda yüzde 14,63, mensucat grubunda yüzde 8,05 artış görüldü.

01.07.2024 12:18
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İTO'nun açıkladığı verilere göre, İstanbul'da Haziran ayında perakende fiyatlar aylık yüzde 3,42, yıllık bazda yüzde 82,14 arttı.

İstanbul'un Haziran ayı enflasyonu belli oldu. 2024 Haziran ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,42, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,85 oranında arttı.

2023 Haziran ayına göre 2024 Haziran ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 82,14, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 60,49 olarak gerçekleşti.

Haziran 2024'te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; konut harcamalarında yüzde 8,01, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 4,06, gıda harcamaları grubunda 2,66, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda 2,50, giyim harcamaları grubunda yüzde 2,41, ev eşyası harcamalarında yüzde 1,50, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,54 artış izlendi; diğer harcama grubunda artış gözlenmedi.

Haziran 2024'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; kimyevi maddeler grubunda yüzde 14,63, mensucat grubunda yüzde 8,05, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 7,37, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,74, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,06, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,84 artış; madenler grubunda yüzde 1,38 azalış izlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Haziran Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 3,42 Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Haziran Ayında Perakende Fiyatlar Yüzde 3,42 Arttı - Son Dakika
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