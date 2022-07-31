İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar... - Son Dakika
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İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...

31.07.2022 17:58

İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe'de bir dairenin aylığı 130 bin TL'den kiraya verilmesi sosyal medyada gündem oldu. Dairenin ilanında "metrobüse yakın" ifadesinin yer alması ise gülünç karşılandı.

İstanbul'da ev fiyatları aldı başını gitti. Bu durumu fırsat bilenler de vatandaşları ağına çekmek için her türlü numarayı deniyor. Kadıköy'de verildiği iddia edilen bir ilan ise sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! 'Metrobüse yakın' ibaresi son derece manidar...

130 BİN TL'YE KİRALIK DAİRE

İlana göre Fenerbahçe'deki daire için aylık 130 bin TL kira istendi. İlanda evin Söğütlüçeşme metrobüs durağına yakın olduğu bilgisinin verilmesi ise vatandaşlar tarafından 'gülünç' olarak karşılandı.

İstanbul'da bir daire için aylık 130 bin TL kira istenmesi dudak uçuklattı
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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! 'Metrobüse yakın' ibaresi son derece manidar... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar... - Son Dakika
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