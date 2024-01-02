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İstanbul'da Aralık ayında fiyatı yüzde 93,82 artan kabak en çok pahalanan ürün oldu - Son Dakika
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İstanbul'da Aralık ayında fiyatı yüzde 93,82 artan kabak en çok pahalanan ürün oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Kabak fiyatı yüzde 93,82 artarken, portakal fiyatı yüzde 12,59 geriledi.

İstanbul\'da Aralık ayında fiyatı yüzde 93,82 artan kabak en çok pahalanan ürün oldu
02.01.2024 - 10:26,  Güncelleme: 10:35
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İstanbul'da Aralık ayında fiyatı yüzde 93,82 artan kabak en çok pahalanan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 119'unun perakende fiyatı artarken, 14 ürünün fiyatı düştü, 109 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Kabak fiyatı yüzde 93,82 arttı

Aralık ayında Gıda harcamaları grubu Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan kabak yüzde 93,82 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Gıda harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubundan yüzde 67,32 ile salatalık, yüzde 37,58 ile taze fasulye, yüzde 36,04 ile yaş üzüm, yüzde 34,85 ile sivri biber ve Sağlık harcamaları grubundan yüzde 27,09 ile ilaçlar oldu.

Aralık ayında portakal fiyatı yüzde 12,59 ucuzladı

2023 Aralık ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan portakal fiyatı yüzde 12,59 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Ev Eşyası harcamaları grubundan yüzde 7,14 ile porselen mutfak eşyası, Gıda harcamalarından yüzde 6,46 ile balık, yüzde 5,22 ile muz ve konut harcamaları grubundan yüzde 1,89 ile gazyağı oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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İstanbul, Aralık, İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Aralık ayında fiyatı yüzde 93,82 artan kabak en çok pahalanan ürün oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Aralık ayında fiyatı yüzde 93,82 artan kabak en çok pahalanan ürün oldu - Son Dakika
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