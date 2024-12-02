İstanbul'da Kasım Ayı Fiyat Değişimleri - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Kasım Ayı Fiyat Değişimleri

Kasım ayında patlıcan fiyatı %48,95 arttı, limon ise %17,78 ucuzladı. İTO verileri açıklandı.

02.12.2024 10:58
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İstanbul'da Kasım ayında en çok patlıcan pahalandı. En çok ucuzlayan ise limon oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.
İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yer alan 242 ürünün 142'sinin perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 85 ürünün fiyatı ise değişmedi.
Kasım ayında patlıcan fiyatı yüzde 48,95 arttı
Kasım ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan patlıcan yüzde 48,95 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 46,44 ile domates, giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 33,72 ile manto, çocuk giyim harcamaları alt grubundan yüzde 31,34 ile palto, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 27,81 ile kabak, giyim harcamaları erkek giyim alt grubundan yüzde 26,47 ile palto ve gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 23,52 ile yaş üzüm oldu.
Kasım ayında limon yüzde 17,78 ucuzladı
2024 Kasım ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 17,78 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 10,58 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 7,79 ile maç giriş bilet ücreti, gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 7,31 ile muz, yüzde 4,26 ile ayva ve kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubundan yüzde 2,41 ile otel oda konaklama ücreti oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Kasım Ayı Fiyat Değişimleri - Son Dakika

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