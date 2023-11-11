İstanbul\'da Kuraklık Tehlikesi: Sazlıdere Barajı Kuruma Seviyesine Geldi

Yaz aylarının mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklarda seyretmesi nedeniyle İstanbul'da kuraklık gündemden hiç düşmedi. İstanbul'un önemli su kaynaklarından olan Sazlıdere Barajı da yüzde 2,29 doluluk oranıyla kuruma seviyesine geldi. Sazlıdere Barajı kıyısında bulunan İSKİ'ye ait arıtma tesisi adeta kuruyan barajdan beslenemez duruma gelince, tesiste bulunan motorların arızalanmasının önüne geçmek amacıyla tarihi Şamlar Bendi'nin bir kısmında biriken su, oluşturulan taşıma hattı ile Sazlıdere Barajı'na aktarılıyor. Günde ortalama 33 cm alçalma gözlemlenen su birikintisinin tamamının 30 gün içerisinde Sazlıdere Barajı'na aktarılacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yaz aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle barajların genel doluluk oranı yüzde 16.51'e kadar geriledi. Kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalan barajlardan biri de Sazlıdere oldu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yüzde 40.75 seviyesinde olan Sazlıdere Barajı'nın doluluk oranı bu sene aynı tarihte yüzde 2.29 olarak ölçüldü.

Başakşehir'de bulunan İSKİ'nin su arıtma ve dağıtım tesisinin de ana kaynağı olan Sazlıdere Barajı'nın kuruması nedeniyle tesise su çekilemeyince motorlarda arıza tehlikesi oluştu. Tesisteki motor ve cihazların hasar görmemesi için Sazlıdere Barajı'nın uzandığı Şamlar Bendi'nin diğer kısmında kalan alanda bulunan su, İSKİ ekipleri tarafından kurulan vakumlama sistemi ile Sazlıdere Barajı'na aktarılıyor. Günde 33 cm azalan suyun 1 ayda aktarımının tamamlanması tahmin ediliyor. Öte yandan, oluşturulan sistem ile gölette yaşayan balık gibi canlıların zarar görmeden Sazlıdere Barajı'na aktarıldığı da öğrenildi.

Su dolu alan ve kurak baraj dron ile görüntülendi

Aktarımın yapıldığı su birikintisi ile kuruma noktasına gelmiş olan Sazlıdere Barajı dron kamerası ile havadan görüntülendi. Aynı karede bir tarafta oluşan mini gölet görülürken, diğer tarafta Sazlıdere Barajı yer aldı. Dron ile çekilen görüntülere oluşturulan vakumlama sistemi ve sistemden aktarılan su da yansıdı. - İSTANBUL