İstanbul'da Limon Fiyatı Yüzde 43,97 Arttı

İstanbul'da Nisan ayında limon yüzde 43,97 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Patlıcan ise yüzde 41,15 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Nisan ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 216 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 46 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Nisan ayında limon fiyatı yüzde 43,97 arttı

2025 Nisan ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları grubunda yer alan limon yüzde 43,97 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları şöyle: eğlence ve kültür grubunda yer alan ücretli dijital abonelikler yüzde 41,95, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan kadın çanta yüzde 36,49, kadın pardösü yüzde 29,32, kadın iç çamaşır yüzde 28, kadın elbise yüzde 26,37, konut grubunda yer alan elektrik faturası yüzde 25,36, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan erkek tişört yüzde 25,29, kadın ayakkabı yüzde 23,99, erkek gömlek yüzde 21,78, kadın gömlek/bluz yüzde 21,55, kadın pantolon yüzde 18,17, haberleşme grubunda yer alan cep telefonu kontör ücreti yüzde 16,99, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan kız çocuk elbise yüzde 13,99, gıda ve alkolsüz içecek grubunda yer alan simit yüzde 13,37, eğlence ve kültür grubunda yer alan sinema-tiyatro bilet ücreti yüzde 12,93 artış gösterdi.

Nisan ayında patlıcan fiyatı yüzde 41,15 geriledi

2025 Nisan ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan patlıcan yüzde 41,15 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları şöyle: gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan salatalık yüzde 32,30, çilek yüzde 25,19, taze fasulye yüzde 25,05, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 22,94, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan yeşil soğan yüzde 22,23, sivri biber yüzde 21,41, çarliston biber yüzde 20,38, dolmalık biber yüzde 19,87, domates salkım yüzde 14,62, kabak yüzde 13,69, kıvırcık salata yüzde 13,61, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan erkek bot yüzde 9,09, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan set üstü ocak yüzde 5,78, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan ıspanak yüzde 3,46, kaymak yüzde 1,18 gerileme gösterdi. - İSTANBUL