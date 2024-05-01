İstanbul'da Nisan Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Nisan Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı

İstanbul'da nisanda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,89, toptan fiyatlar yüzde 4,87 artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi nisanda yüzde 4,89, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,87 arttı. Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde artış oranının perakendede yüzde 78,81, toptan fiyatlarda yüzde 65,94 olduğu görüldü. Nisanda perakende fiyatlarda önceki aya göre, giyim harcamaları grubunda yüzde 23,85, ev eşyası harcamalarında yüzde 5,30, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,88, gıda harcamalarında yüzde 4,84, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,22, konut harcamalarında yüzde 1,45, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,88 ve diğer harcamalarda yüzde 0,03 artış izlendi. Toplan fiyatlarda ise mensucat grubunda yüzde 17,93, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 13,36, madenler grubunda yüzde 7,27, kimyevi maddeler grubunda yüzde 5,40, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,03, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,73, yakacak ve enerji maddeleri grubunda ise yüzde 0,27 artış görüldü.

01.05.2024 12:43  Güncelleme: 12:47
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İstanbul'da nisanda önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,89, toptan fiyatlar yüzde 4,87 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi nisanda yüzde 4,89, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,87 arttı.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde artış oranının perakendede yüzde 78,81, toptan fiyatlarda yüzde 65,94 olduğu görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Nisanda perakende fiyatlarda önceki aya göre, giyim harcamaları grubunda yüzde 23,85, ev eşyası harcamalarında yüzde 5,30, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,88, gıda harcamalarında yüzde 4,84, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,22, konut harcamalarında yüzde 1,45, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,88 ve diğer harcamalarda yüzde 0,03 artış izlendi.

Toptan fiyatlarda ise mensucat grubunda yüzde 17,93, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 13,36, madenler grubunda yüzde 7,27, kimyevi maddeler grubunda yüzde 5,40, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,03, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,73, yakacak ve enerji maddeleri grubunda ise yüzde 0,27 artış görüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Nisan Ayında Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı - Son Dakika

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