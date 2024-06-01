İstanbul'da Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı

İstanbul\'da Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mayıs ayında kentte perakende fiyatların yüzde 3,59, toptan fiyatların yüzde 2,59 arttığını açıkladı. Yıllık bazda ise perakende fiyatlarda yüzde 82,20, toptan fiyatlarda yüzde 61,21 artış görüldü. Sektörel bazda ise kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda en yüksek artış kaydedildi.

01.06.2024 12:51
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İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte mayıs ayında önceki aya göre perakende fiyatların yüzde 3,59, toptan fiyatların yüzde 2,59 arttığını belirtti.

İTO, mayıs ayı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, kentteki perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi mayısta önceki aya göre yüzde 3,59, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi de yüzde 2,59 arttı.

Söz konusu veriler, yıllık bazda incelendiğinde artış oranının perakendede yüzde 82,20, toptan eşyada yüzde 61,21 olduğu görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Mayısta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7,86, konut harcamalarında yüzde 7,07, giyim harcamaları grubunda yüzde 6,76, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,48, gıda harcamalarında yüzde 2,35 ve diğer harcamalarda yüzde 1,36 artış izlenirken, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,13, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında ise yüzde 0,45 azalma oldu.

Toptan fiyatlarda ise işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 8,31, madenler grubunda yüzde 5,13, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 4,28, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,41, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,09 artış görülürken, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 7,40 azalış izlendi. Mensucat grubunda değişim olmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Perakende ve Toptan Fiyatlar Arttı - Son Dakika

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