Selde kalan araçların masrafı cep yakıyor - Son Dakika
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Selde kalan araçların masrafı cep yakıyor

25.08.2022 13:33
Selde kalan araçların masrafı cep yakıyor

İstanbul'da sağanak yağış ve sel uyarıları gelmeye başladı.

İstanbul'da sağanak yağış ve sel uyarıları gelmeye başladı. Uzmanlar, selde kalan araçlarda ağır hasarlar oluşabileceğini söylüyor. En düşük masraflar 50 bin liradan başlıyor.

İstanbul'da yoğun sel ve su baskınlarına karşı uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Trafikte köprü altı, tünel gibi yerlerde araçlar sel altında kalabiliyor. Bu durumda ise araçlar selden aldığı hasar ile kullanılamaz hale geliyor. Uzmanlar selde kalan araçların masraflarının yüksek maliyetli olduğuna dikkat çekerek araç sahiplerine uyarılarda bulundu.

Araçların yüksek seviyede su aldığında oluşan maliyetlerin yüksek olacağını söyleyen otomobil tamircisi Fatih Uygun, "Sel sularının araçlara vereceği seviyeler suyun yükseldiği seviyeye göre artıyor. Aracın elektrik beyni ve motoru su aldığında araç ağır hasarlı hale geliyor. En düşük masraflar 50 bin liradan başlıyor, bu aracın modeline göre yükseliyor. Araçlarda su seviyesi lastiği geçtiğinde ciddi hasarlar oluşmaya başlıyor. Sağanak yağış ve sel uyarıları geldiğinde araç sahipleri dikkatli olsun, zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar" dedi.

Su seviyesinin lastiğin üstüne çıkmasıyla sorunlar oluşabileceğini söyleyen otomobil tamircisi Ali Sağlam ise "Aracın ağır hasarlı olması için ön cama kadar aracın su dolması gerekiyor. Meteoroloji uyarılarda bulunuyor. Böyle günlerde araçları çıkarmayalım, su birikintisi olabilecek bölgelerde kalmayalım. Araç sahipler kaskosu yok ise büyük maliyetler ile karşılaşıyor. Araçlar dikiz aynasına kadar su alırsa maliyetler en alt modellerde dahi 100 binlere kadar çıkıyor. Bu durumlarla karşılaşmamak için dikkatli olunmalı" diye konuştu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selde kalan araçların masrafı cep yakıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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