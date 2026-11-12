İstanbul'da serbest piyasada dolar 50,2570, avro 55,8130 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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İstanbul'da serbest piyasada dolar 50,2570, avro 55,8130 liradan işlem görüyor

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İstanbul serbest piyasada doların satış fiyatı 50,2570 lira, avronun satış fiyatı 55,8130 lira oldu. Dolar 50,2550 liradan alınırken avro 55,8110 liradan alınıyor; dün satışlar dolar için 50,2320, avro için 55,8010 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,2570 liradan, avro 55,8130 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 50,2550 liradan alınan dolar, 50,2570 liradan satılıyor. 55,8110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,8130 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 50,2320 lira, avronun satış fiyatı ise 55,8010 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansDövizSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da serbest piyasada dolar 50,2570, avro 55,8130 liradan işlem görüyor - Son Dakika
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