İstanbul'da Temmuzda Fiyatlar Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İstanbul'da Temmuzda Fiyatlar Arttı

01.08.2025 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz'da İstanbul'da perakende fiyatlar %2,62, toptan fiyatlar %1,14 yükseldi.

İstanbul'da temmuz ayında bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,62, toptan fiyatlar yüzde 1,14 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin temmuz ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, kentte, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,62, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,14 arttı.

Perakende fiyatlarda artış temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,48 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatlar da aynı dönemde yüzde 34,93 yükseldi.

Temmuzda en yüksek artış konut ve ev eşyası grubunda

Temmuzda aylık bazda İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı, sağlık harcamalarında yüzde 8,08, konutta yüzde 6,39, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 6,27, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,15, haberleşmede yüzde 2,48, ev eşyasında yüzde 2,36, lokanta ve oteller harcama grubunda yüzde 2,10, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yüzde 1,03, eğlence ve kültürde yüzde 0,6, ulaştırmada yüzde 0,5, eğitimde yüzde 0,13 ve giyim ve ayakkabıda yüzde 0,05 oldu.

İstanbul'da temmuzda fiyat indeksinin belirlenmesinde, sağlık, konut, alkollü içecekler ve tütün harcamaları gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerde kamu kaynaklı izlenen fiyat değişimleri, çeşitli mal ve hizmetler, ev eşyası harcamaları, lokanta ve otel harcamaları gruplarındaki bazı ürün ve hizmetlerde piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri ile gıda harcamaları grubunda mevsim koşullarına bağlı fiyat değişimleri etkili oldu.

Toptan Eşya Fiyatları İndeksi

Toptan eşya fiyatlarında ise temmuzda aylık bazda yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,9, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2,87, mensucat grubunda yüzde 1,93, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,55, madenler grubunda yüzde 1,55, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,19 artış gözlenirken, kimyevi maddeler grubunda ise yüzde 1,46 azalış kaydedildi.

Temmuzda yıllık bazda da gruplar itibarıyla inşaat malzemelerinde yüzde 71,82, mensucatta yüzde 59,04, gıda maddelerinde yüzde 32,25, kimyevi maddelerde yüzde 30,45, işlenmemiş maddelerde yüzde 30,10, yakacak ve enerjide yüzde 25,26, madenlerde de yüzde 19,17 fiyat artışı gerçekleşti.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Temmuzda Fiyatlar Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Fenerbahçe’ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın Fenerbahçe'ye sponsor olan Kürt iş adamının bayrak hassasiyetine bakın
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Orman kundakçıları İHA’ya böyle yakalandı Orman kundakçıları İHA'ya böyle yakalandı
Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı Galericiden uyarı: Araç alacaklar ellerini çabuk tutmalı
Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti Gerekçesi oldukça ilginç Türk şarkıcı Azerbaycan konserini iptal etti! Gerekçesi oldukça ilginç
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
CHP lideri Özel ’Sınırlarını aştı’ dedi, Tanju Özcan’dan jet yanıt geldi CHP lideri Özel 'Sınırlarını aştı' dedi, Tanju Özcan'dan jet yanıt geldi
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol

12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:43
MHP’den ’hasta mahkumlar’ için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır
12:38
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
Hafta sonu yurdun büyük bölümünde yağışlı hava hakim olacak
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
17:28
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt
KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
17:15
Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
17:01
Bu nasıl dans Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
16:52
ABD donanması’na ait F-35C savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
ABD donanması'na ait F-35C savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
16:50
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti’nin Grup Başkanı veremez
komisyonun vermediği bir kararı AK Parti'nin Grup Başkanı veremez
16:48
Trafikte zorla camları sildikten sonra kapıları açıp para istiyorlar
Trafikte zorla camları sildikten sonra kapıları açıp para istiyorlar
16:48
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah’a şükür olmadı
Derin Talu babasının kendisine koymak istediği ismi açıkladı: Allah'a şükür olmadı
16:35
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
64v kişinin öldüğü hava kazasının dehşet verici görüntüleri ortaya çıktı
16:30
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
Arkadaşının yanında işe girdi, düğün yapacakken hapse girdi
16:15
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı İki maçta tam 19 gol
Futbolseverlerin ağzı açık kaldı! İki maçta tam 19 gol
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 13:21:24. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Temmuzda Fiyatlar Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.