İstanbul'da Yaz Aylarında Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'da Yaz Aylarında Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı

İstanbul\'da Yaz Aylarında Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı

BEDAŞ verilerine göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda yaz aylarında elektrik tüketimi 7,6 milyar kWh'yi aştı.

11.10.2024 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BOĞAZİÇİ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) verilerine göre haziran, temmuz, ağustos aylarında İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 7,6 milyar kWh'yi aştı. Yaz aylarında tüketim rekoru 18 Temmuz günü kırıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) İklim İzleme Servisi Copernicus'a göre 2024 yılı, dünyanın kayıtlara geçen en sıcak yazı olarak geçti. Aşırı sıcaklar ve yüksek nemin etkisi ile bu yaz İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketiminde artış gözlendi. İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefi ile faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) verilerine göre bu yıl elektrik tüketimi 7 milyar 691 milyon kWh'yi aştı. Yılın ilk sekiz aylık verilerine göre İstanbul Avrupa Yakası'nda günlük en yüksek elektrik tüketimi 103.800,92 kWh ile 18 Temmuz günü gözlendi. Geçen yıl en yüksek tüketim 96.443,38 kWh ile 26 Temmuz tarihinde yaşanmıştı.

ARTAN TALEBE YANIT VERMEK İÇİN YATIRIMLAR ARTIRILDI

Artan enerji talebine yanıt vermek için saha ekiplerini güçlendiren BEDAŞ, trafo ve havai hat bakımlarını düzenli olarak yapmaya devam ederken yatırım planlamaları kapsamında, yük bölümü, yeni trafo tesisi, alternatif ring tesisi çalışmalarına ağırlık verdi. Orta gerilim şebekede yaşanacak yük artışı senaryolarına göre yük kaçış manevralarını yapan şirket, canlı sistem üzerinden anlık olarak puant yük durumunu takip ederek arızalar oluşmadan gerekli tedbirleri aldı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, İstanbul, Ekonomi, Enerji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Yaz Aylarında Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
11:34 2’si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu 2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
17:09 Monaco’da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu
17:01 Dorukhan Toköz’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Dorukhan Toköz'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
16:57 Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar
16:51 Yabani için karar verildi Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu Yabani için karar verildi! Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu
16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:41 Londra’da 60 yaşındaki yolcuyu metro raylarına atan evsiz adam, müebbet hapis cezasına mahkum edildi Londra'da 60 yaşındaki yolcuyu metro raylarına atan evsiz adam, müebbet hapis cezasına mahkum edildi
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 12:55:03. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yaz Aylarında Elektrik Tüketimi Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.