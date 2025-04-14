İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul\'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını duyurdu. Odadan yapılan açıklamada, ödemelerin 3 ila 4 aya varan gecikmelerle yapıldığı ve bu durumun işletmecileri iflasın eşiğine sürüklediği belirtildi.

14.04.2025 16:29
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İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle kent genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada, kentte milyonlarca kişinin günlük yaşamında kritik rol üstlenen özel halk otobüsü işletmecilerinin artık dayanma sınırlarının sonuna geldiği belirtildi.

"ÖDEMELER 3-4 AY GERİDEN GELİYOR"

Özel halk otobüsleri işletmecilerinin ekonomik dalgalanmalara, akaryakıt zamlarına ve artan maliyetlere rağmen bu kenti ayakta tutan toplu taşıma sisteminin yükünü omuzladıkları aktarılan açıklamada, "Son 5 yıldır, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 3 ila 4 aya varan ödeme gecikmeleri bizleri iflasın eşiğine sürüklemiştir. Bugün itibarıyla belediyeden toplam alacağımız 5 milyar lirayı aşmıştır. Bu, yalnızca bir borç değil, binlerce emekçinin, ailelerinin ve milyonların taşıma hakkının gasbıdır." ifadeleri kullanıldı.

"YAKIT ALACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"

Diyalog arayışlarına karşılık her seferinde oyalama politikalarıyla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artık ne yakıt alacak gücümüz kaldı ne de şoförlerimizin maaşını ödeyecek imkanımız var. Bu şartlar altında taşımacılık hizmetini vermek teknik, insani ve vicdani olarak mümkün değil. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İstanbul genelinde özel halk otobüsleri hizmetlerini durduracağız. Bu bir tehdit değil, mevcut koşulların dayattığı mecburi bir karardır. Ya çözüm üretilir ya da İstanbul'da toplu taşıma sistemi çöker."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul'da yeni kriz! Otobüsler kontak kapatmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • 5032Sy:
    hırsızı belediye başkanı yaparsanız sonuç bu olur, başka ne bekliyorsunuz, hırsız hizmet değil soygun yapar 103 78 Yanıtla
  • yusufkaan5:
    Bir gün olmasınki İBB ile ilgili bir kriz olmasın. İBB tarihinin belkide en kötü yönetimi diyebiliriz. 89 54 Yanıtla
  • Szka788304:
    her şey çok güzel oldu :) trol dediniz koyun dediniz pariste yediler konserlerde yediler bedelini halk ödeyecek haram olsun 83 31 Yanıtla
  • salih sozudogru:
    nankör olmayın. kent lokantasında 40 liraya yemek yiyorsunuz ne alacağı 77 27 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Belediye başkanı icerde nasıl hizmet bekliyorsunuz düşünün cumhurbaşkanı icerde diyelim ne olur sizce trollerin gazına gelmeyin 20 68 Yanıtla
  • Çağatay Edesen:
    Vay be, 5 yıldır durum böyleymiş demek! 61 15 Yanıtla
  • 541133:
    İstanbul nimet 49 11 Yanıtla
  • Uğur Kart:
    HIRSIZ EKO CEBİNİ DOLDURMAKTAN VAKİT BULAMAMIŞTIR.BİDE BUNU BAŞKAN YAPMAYA ÇALIŞAN GERİZEKALI BİR ZİHNİYET VAR. 36 9 Yanıtla
  • iliev Manolov:
    Baştan beri böyleydi hep örtbas edildi eko ve ekibi 24 10 Yanıtla
  • y k:
    Özel halk otobüsünün zaten belediyede ne işi var. Adı üzerinde özel, birilerine çalışan otobüsler. Hepsinin belediyeye bağlanması lazım. 22 11 Yanıtla
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