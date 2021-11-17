Üye Girişi
İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarına memleketlerine yatırım çağrısı - Son Dakika

İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarına memleketlerine yatırım çağrısı

17.11.2021 16:16
İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarına memleketlerine yatırım çağrısı

Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığındaki heyet, İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarını ziyaret ederek, memleketlerine yatırım yapmaya çağırdı.

Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığındaki heyet, İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarını ziyaret ederek, memleketlerine yatırım yapmaya çağırdı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, İstanbul'da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yıllar önce Sivas'tan göç ederek büyük kentlere yerleşen, önemli sanayi ve ticari faaliyetlerde bulunarak ülke ekonomisine katkı sağlayan iş insanlarıyla bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, dünyanın dört bir tarafında adlarıyla, ürettikleriyle ve ülke ekonomisine katkılarıyla adından söz ettiren iş insanlarıyla gurur duyduklarını belirtti.

"Gurbetten sılaya haydi Sivas'a yatırıma" sloganıyla daha önce de ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Ayhan, "Sivas, cazibe anlamında iyi bir noktaya geldi. Yatırım yapın dedik, gerçekten güzel bir netice aldık. Tabii salgın devreye girdi, o inkıtaya uğradı. Sivas Tanıtım Günleri'ni de bir vesile kılarak yine İstanbul'da bulunduk. Aynı düşüncemizi devam ettiriyoruz, gerçekten çok faydalı ziyaretler oldu." ifadelerini kullandı.

Yatırımcıları Sivas'a davet eden Ayhan, "Şuna inanıyoruz ki her geldiğimiz yerde hemşehrilerimizin memleketlerine olan ilgi ve alakaları daha da artıyor. İlerleyen dönemlerde bu ziyaretlerin çok ciddi manada faydası olacağına, meyvesini vereceğine de inanıyoruz. Çünkü bunun yansımaları başladı. Sivas Demirağ OSB'nin gerçekten ciddi manada bir ticaretin, üretimin, istihdamın ve ağır sanayinin de merkezi olacağına dair ümidimizin bu ziyaretle birlikte daha da arttığını çok rahat görebiliyoruz." açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivas'ın kalkınması, istihdam ve üretim noktasında daha ileriye gitmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İş insanlarını doğup büyüdükleri topraklara yatırım yapmaya davet eden Bilgin, şunları kaydetti:

"İstanbul'da yaşayan Sivaslılar, dünyaya mal olan büyük fabrikalarla, büyük üretim tesisleri ile birlikte bizlerin gururu. İnşallah önümüzdeki süreçte de Sivas'a istihdama ve üretime katkı noktasında yapabileceklerini görüşmek için kendileriyle istişare halinde olacağız."

Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken de iş insanlarını memleketlerine yatırım yapmaya davet etti.

İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarına memleketlerine yatırım çağrısı
İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarına memleketlerine yatırım çağrısı
İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarına memleketlerine yatırım çağrısı
İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarına memleketlerine yatırım çağrısı

Salih Ayhan, İstanbul, Yatırım, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarına memleketlerine yatırım çağrısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tecrübeli hemşire 16:34 Tecrübeli hemşire "Hepsinde oluyor" diyerek anlattı! İşte insanların ölmeden önce söylediği son söz Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu 16:15 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı 16:04 Hindistan'da okullar ve kömür santralleri kapatıldı
Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi 15:51 Arazi yüzünden kavga çıktı: Baba ve oğlu can verdi Arda Turan'dan ince gönderme 15:33 Arda Turan'dan ince gönderme Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır 15:10 Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan yalnız değildir, yalnız olmayacaktır
Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım 14:25 Evine gelen adamı öldüren Esra'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle birlikte olmak istedi, mecbur kaldım Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi 14:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası yarın faiz indirimine gidecek mi? sorusuna yanıt verdi

Son Dakika Haberleri
16:25 Prof. Dr. Şerif Barış: "Düzce'deki deprem İstanbul'u tetikler mi?" sorusuna cevabı: Küçük artçılar sürebilir ama megakenti etkilemez
16:22 Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?
16:14 Son Dakika: Düzce deprem anı: İnsanlar can havliyle dışarı koştu
16:06 Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?
16:02 Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti
16:02 Düzce Depremi: Soylu olumsuz durum yok
15:49 Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi
15:45 Oğuzhan Koç'tan iddialı aşk şarkısı
15:32 Arda Turan'dan ince gönderme
15:30 Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı
Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor Anadolu Ateşi'nden muhteşem gösteri! Binlerce seyirciyi bir masalın içine çekiyor         
16:36
Düzce'de daha büyük deprem olacak mı? Düzce'de daha büyük deprem olacak mı?         
16:22
Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi? Düzce'deki deprem olası Marmara depremini tetikler mi?         
16:07
Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti Hasan Can, TikTok'ta dünyanın en ünlü komedyenini geçti         
16:03
Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi Düzce'de deprem: Şiddeti 5.3, İstanbul'da da hissedildi         
15:50
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı Bir döneme damga vuran dizi En Son Babalar Duyar'ın senaryosuyla ilgili gerçek ortaya çıktı         
14:35
Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti Anne babasını öldürmeden sosyal medyada paylaştı, ardından siyanür içti         
14:23
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz Cumhurbaşkanı'ndan asgari ücret açıklaması: Dar gelirlilerin yükünü hafifleteceğiz         
13:06
Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu Fahriye Evcen, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde uludu         
12:33
Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak Genç mühendis Başak'ı katleden Boz'u avukat annesi de savunmayacak         
11:51
Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor! Mado'nun sahibinin Çin medyasına yaptığı açıklamaya tepki yağıyor!         
11:37
Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi Önce konserde hayranının yüzüne idrarını yaptı, sonra da özür diledi         
11:20
Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti Koronaya yakalandı, babası evden kovdu, intihar etti         
11:13
Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti Aleyna Tilki Cinsel İstismara Uğradığını itiraf etti         
10:14
Define ararken kanlar içinde kaldılar Define ararken kanlar içinde kaldılar         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2021 16:41:52. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'daki Sivaslı iş insanlarına memleketlerine yatırım çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement