Özelleştirme kapsamında bulunan İstanbul'daki taşınmazın satışına onay verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine adına kayıtlı İstanbul'un Şile ilçesindeki taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 26 milyon 170 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Süleyman Dönmez'e satılmasına karar verildi.