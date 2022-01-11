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İstanbul'dan 2021 yılında 9,8 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

İstanbul'dan 2021 yılında 9,8 milyar dolarlık ihracat

11.01.2022 10:13
İstanbul'dan 2021 yılında 9,8 milyar dolarlık ihracat

İstanbul ihracatçıları 2021 yılında, bir önceki yıla kıyasla, ihracatını yüzde 25.5 oranında artırarak, toplamda 9,8 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul ihracatçıları 2021 yılında, bir önceki yıla kıyasla, ihracatını yüzde 25.5 oranında artırarak, toplamda 9,8 milyar dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile 2021 yılında 9.8 milyar dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 25.5 oranında ihracat artışı yakaladı. İstanbul İhracatçıları, geçtiğimiz yıl 193 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payı 4.8 oldu.

En çok ihracat Irak'a

Verilen bilgilere göre, 2021 yılında, değer bazında en fazla ihracat 679 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirildi. Irak'a en fazla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, kümes hayvanları, hayvansal mamuller satıldı. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Norveç, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Norveç'e gemi ve yat, fındık ve mamulleri; ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı. İİB, ülke grupları bazında en fazla ihracatı Avrupa Birliği ülkelerine yaptı.

Aralık ayında ihracatını yüzde 20.5 oranında artırdı

Birlik, Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20.5 oranında artışla 1 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, aralıkta en fazla ihracatı Irak, Japonya, İtalya, Almanya ve ABD'ye gerçekleştirdi. - İSTANBUL

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İstanbul, İhracat, dolar, Irak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İstanbul'dan 2021 yılında 9,8 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İstanbul'dan 2021 yılında 9,8 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika
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