İstanbul Demir Yolu İhalesi 14 Ekim'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Demir Yolu İhalesi 14 Ekim'de

23.07.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kuzey Demir Yolu Projesi ihalesi, 14 Ekim'de yapılacak. Proje, 122,3 km demir yolu inşasını kapsıyor.

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin alt ve üstyapı işlerinin tasarımı ve yapımına ilişkin ihale 14 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, istekliler "Elektrifikasyon Dahil Altyapı ve Üstyapı İşlerinin Tasarımı ve Yapımı" için kapalı zarfla teklif sunacak.

İhale kapsamında, 122,3 kilometre uzunluğunda çift ana hat ile bu ana hatta bağlanan 4,7 kilometre tek hat bağlantıları, 36,2 kilometre uzunluğunda 5 çift tüplü TBM tüneli, 23,3 kilometre uzunluğunda 22 çift hatlı NATM tüneli, 3,7 kilometre uzunluğunda 17 aç-kapa tüneli, 22,1 kilometre uzunluğunda iki viyadük ve 40 köprü ile istasyonları ve benzeri işleri yapılacak.

Yapım işi dört kısım halinde gerçekleştirilecek. Bu kısımlar, Çayırova-Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtdoğmuş (28,49 kilometre), Kurtdoğmuş-Alibahadır (25,76 kilometre), Alibahadır-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Mithatpaşa (32,14 kilometre) ve Mithatpaşa-İstanbul Havalimanı-Çatalca (39,49 kilometre) koridorlarından oluşacak.

Geçici teminat bedeli, 1'inci ve 4'üncü kısım için 5'er milyon dolar, 2'nci ve 3'üncü kısım için 2,8'er milyon dolar olacak.

Tekliflerin teknik ve mali kısımları, eş zamanlı olarak iki ayrı kapalı zarf içinde 14 Ekim 14.30'a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Demiryolu Yapım Dairesi Başkanlığı'na sunulacak. Bu tarihten sonra sunulan teklifler reddedilecek.

Tekliflerin teknik kısmı, isteklilerin görevlendirilmiş temsilcilerinin ve katılmak isteyen herkesin huzurunda, 14 Ekim 14.45'te aynı adreste açılacak.

Projenin telekomünikasyon ve sinyalizasyon işleri ayrı ihale edilecek.

Anadolu yakasında Çayırova istasyonundan başlayacak ve Avrupa yakasında Çatalca istasyonunda sona erecek demir yolu projesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinden geçecek.

Öte yandan, proje için 6 uluslararası finans kuruluşuyla 6,75 milyar dolarlık finansman için anlaşma sağlanmıştı.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Finans, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Demir Yolu İhalesi 14 Ekim'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
Maltepe’de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı
Mısır’da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü Uzaklaştırma kararı aldıran eşini 5 bıçak darbesiyle öldürdü
Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı Far kırıklarından tespit edilen sürücü, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

15:38
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı
15:23
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Gündüz dilendi, gece eğlendi
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Gündüz dilendi, gece eğlendi
14:38
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
Yürek ısıtan görüntüler Gazi şehrimizden: Türkiye bu öğretmeni konuşuyor
14:31
Özgür Özel cephesinden Bahçeli’nin teklifine jet yanıt
Özgür Özel cephesinden Bahçeli'nin teklifine jet yanıt
14:27
Fenerbahçe’de 7 istifa birden Aziz Yıldırım’ın en yakınındaki isim bıraktı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı
14:20
Moskova’da savaş uçağı düştü
Moskova'da savaş uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 15:51:43. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Demir Yolu İhalesi 14 Ekim'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.