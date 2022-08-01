İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek - Son Dakika
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İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek

01.08.2022 22:15
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kiracıları mutlu edecek bir öngörüde bulundu. Son 1 yılda yükselen kiraların düşeceğini belirten Aşa, "2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap, Türkiye'de kiracı profiline baktığınızda kimse 30-40 bin kazanmıyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemde artan kiralar, kiracıların belini bükmüş durumda. Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde kiralar alıp başını gitmiş durumda. Kiralık daire fiyatları semtine göre değişkenlik gösterirken en ucuz mahallede bile 4-5 bin liradan aşağıya daire bulunmuyor.

KİRA ARTIŞINA SINIR

Hükümet, artan kiralardan vatandaşları korumak için 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere kira artışlarına sınır getirdi. Düzenlemeye göre, 1 Temmuz 2023'e kadar kiralara yapılacak artış yüzde 25'i aşamayacak.

KİRALARDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

İstanbul'daki kiralarla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kiracıları sevindirecek ifadeler kullandı. Akşam gazetesinden Şenay Büyükköşdere'ye konuşan Aşa, önümüzdeki yıl kiralarda dikkat çeken bir düşüş olacağını söyledi.

"10 BİNLİK KİRALAR 6-7 BİN TL'YE DÜŞECEK"

Aşa, talebin azalması, kira ödemelerinde sorunların başlamasıyla fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin tersine dönmeye başladığını ileri sürerek, "3 binden 10 bin TL'ye çıkan bir kira, bir daha tekrar 3 bin TL'ye inmez ama o ev 6-7 bin TL'ye iner. Biz bunu 2016 - 2018 arasında da yaşadık aslında. O dönem kiralar da yüzde 50 düştü, satılıklar da. Bakın şu anda 5-6 milyon istenen evler 2-3 sene evvel 800-900 bine alıcı bulamıyorlardı. İddia ediyorum ki bu sene sonunda satılıklarda da kiralıklarda da düşüş başlayacak. 2023'te 10 bin TL'lik evlerin 6-7 bine, en kötü 8 bine düştüğünü göreceğiz. Bu çok basit bir hesap, Türkiye'de kiracı profiline baktığınızda kimse 30-40 bin kazanmıyor." dedi.

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SON DAKİKA: İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı kiracıları memnun edecek gelişme için tarih verdi: 10 bin TL'lik evler 6-7 bin TL'ye düşecek - Son Dakika
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