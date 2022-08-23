Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri İGÜ oldu - Son Dakika
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Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri İGÜ oldu

23.08.2022 10:08
Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri İGÜ oldu

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri oldu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, milyonlarca gencin heyecanla beklediği YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl üniversiteye başlayacak öğrenciler 22-26 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini yaptıracak.

"Gelişim'e Açık Ol" sloganıyla çıktığı yolda sürekli gelişen imkanları, ulusal ve uluslararası düzeydeki standartları ile global ölçekte başarı sağlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi, Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, üniversiteye başlayacak tüm öğrencilere başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

"Bilime ve teknolojiye global ölçüde verdiğimiz önem bu başarıyı sağlamamızda çok büyük bir etken. Ulusal ve uluslararası alanda öğrencilerimize sunduğumuz imkanlarla bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerliyoruz. Uluslararasılaşma bizim için çok önemli. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ın, uluslararasılaşmanın tüm üniversiteler tarafından bir hedef olarak belirlendiğini söylediği üzere, bizler de dünya standartlarında eğitim-öğretim kalitesi sunarak çağa uygun, gelişen ve üreten bir vizyon ile ilerliyoruz. İGÜ'de 65 programımız uluslararası akredite edilmiştir. Bu bir Türkiye rekoru. Akredite edilen bölümlerden mezun olan öğrencilerimiz uluslararası alanda geçerli diplomaya sahip olup, kariyerlerinde global ölçekte avantajlar kazanacaklar."

Gayretli, dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşu THE (Times Higher Education) Etki Sıralaması'nda "Kaliteli Eğitim" kategorisinde Türkiye'de 1'inci, dünyada 16'ıncı sırada yer aldıklarını aktardı.

TSE tarafından onaylı öğrenci memnuniyet belgesine değinen Gayretli, "TSE ISO 10002 belgesi ile öğrencilerimizin memnuniyeti TSE tarafından onaylanarak üniversitemiz kalitesini tescilledi." ifadelerini kullandı.

"Yeni kayıt olacak öğrencilerimize burs imkanları ve barınma konusunda destek sağlayacağız"

Abdülkadir Gayretli, İGÜ öğrencilerinin akademik ve sosyal alanlar başta olmak üzere birçok avantaja sahip olduğunu aktararak, "Yeni kayıt olacak öğrencilerimize burs imkanları ve barınma konusunda destek sağlayacağız. YÖK Başkanı Sayın Erol Özvar'ın, vakıf üniversitelerinin öğrencilere gerekli desteği sağlaması konusunda yaptığı ricanın yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Öğrencilerimiz bizim için çok değerli, her zaman yanlarındayız." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi statüsüne çıkmak için tüm altyapılarının hazırlandığını ifade eden Gayretli, "22 uygulama araştırma merkezimiz bulunuyor. Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisimiz var. Kısa bir süre önce Diş Hastanesi açtık. Gelecek dönemde sağlık teknolojisi ve mühendislik alanında yapacağımız atılımlar ile yeni teknolojilerin üretimine katkı sağlayacak bir 'Araştırma Üniversitesi' olmayı hedefliyoruz. Mütevelli heyeti olarak değerli akademisyenlerimizin yaptıkları çalışmalara her zaman destek veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Araştırma, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri İGÜ oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Türkiye'nin en çok tercih edilen ilk 3 vakıf üniversitesinden biri İGÜ oldu - Son Dakika
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