İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapı sektörünün çevresel etkilerine ilişkin bilgilendirme - Son Dakika
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İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapı sektörünün çevresel etkilerine ilişkin bilgilendirme

14.10.2022 09:44
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapı sektörünün çevresel etkilerine ilişkin bilgilendirme

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Mimar Dr. Parvin Heidari, enerji tüketiminin ülkemizde sanayiden sonra en çok konutlarda kullanıldığını belirterek, binaların çevre dostu ve enerji verimli olmasını sağlamak amacıyla uygulanan değerlendirmelerin oldukça önemli olduğunu ifade etti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Mimar Dr. Parvin Heidari, enerji tüketiminin ülkemizde sanayiden sonra en çok konutlarda kullanıldığını belirterek, binaların çevre dostu ve enerji verimli olmasını sağlamak amacıyla uygulanan değerlendirmelerin oldukça önemli olduğunu ifade etti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapılan açıklamada yapı sektörüne ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Verilen bilgiye göre, çevre üzerinde en büyük etkiye sahip olan sektörlerin başında gelen yapı sektörü, ekolojik, ekonomik ve sosyokültürel sürdürülebilirlik kavramları ile yeniden şekilleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Mimar Dr. Parvin Heidari, çevre kirliliği ve enerji kullanımıyla ilgili yanlış politikaların dünyayı tehdit ettiğini aktardı.

Çevreyi kirleten en büyük etkenlerden birinin de insanların faaliyetleri olduğunu belirten Heidari, şunları kaydetti:

"Yapı sektörü, çevre üzerinde büyük etki yaratan bir sektör olması sebebiyle, yapı ile ilgili tüm olumsuz faaliyetlerin yarattığı çevresel etkilerin iyileştirilmesinin bir zorunluluk olması gerek. Çevre kirliliği sorunun paydaşlarından biri olan mimarlıkta, binaların tasarım aşamasından başlayarak, yapım, kullanım, yıkım gibi fiziksel ömrü boyunca ortaya çıkan atıklar, zehirli gazlar gibi bu soruna neden olan etmenlerdir. Dolayısıyla çevreye duyarlı, ekolojik ve sürdürülebilir binalar tasarlanarak karşımıza çıkan bu olumsuz etkileri minimum seviyelere indirmeyi hedeflemek oldukça önemli. Enerji tüketimi, ülkemizde sanayiden sonra en çok konutlarda kullanılıyor. Binaların çevre dostu ve enerji verimli olmasını sağlamak amacıyla uygulanan değerlendirmeler oldukça büyük bir öneme sahip."

"Yeni yapılacak olan binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfı olmalı"

Türkiye'de yapılan binaların çevre dostu ve enerji verimli olmasını sağlamak amacıyla uygulanan bazı değerlendirmelerin mevcut olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Heidari, "Küresel ve bölgesel ölçekte tüketilen enerjiye bakıldığında konutlar, Türkiye'de sanayiden sonra ikinci sırada, dünyada ise birinci sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra Enerji Kimlik Belgesi kuralları gereğince yeni yapılan veya yapılacak olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi gerekli. Aksi takdirde binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Mimar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden yapı sektörünün çevresel etkilerine ilişkin bilgilendirme - Son Dakika

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