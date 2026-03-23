İstanbul Havalimanı\'nda Bayram Yoğunluğu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.03.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSTANBUL Havalimanı 19-22 Mart tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili boyunca toplam 873 bin 851 yolcuya hizmet ettiğini ve 5 bin 871 uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ramazan Bayramı tatili ile okulların ikinci dönem ara tatilinin birleşmesi İstanbul Havalimanı'nda hem uçuş hem de yolcu yoğunluğuna neden oldu. Bu kapsamda 19 Mart tarihinde başlayan yolcu yoğunluğu bayram tatilinin son gününde de devam etti. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından paylaşılan verilere göre 19-22 Mart tarihlerini kapsayan dönem içerisinde havalimanı 873 bin 851 yolcuya hizmet ederken 5 bin 871 uçuş gerçekleşti. 19 Mart'ta başlayan yoğunlukta 212 binden fazla yolcu ağırlanırken, dönüş yolculuğunun başladığı gün ise yolcu yoğunluğu yaşandı. Dün gerçekleşen uçuş ve yolcu sayılarına göre havalimanında 1577 uçuşun gerçekleşirken, 246 bin 625 kişi havalimanını kullandı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, 2 Ağustos 2025'te 284 bin 527 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırmıştı. 18 Temmuz 2025 tarihinde ise günlük 1707 uçuşla 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı.

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:12:11. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.