İstanbul Havalimanı\'nda Bayram Yoğunluğu

İSTANBUL Havalimanı 19-22 Mart tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı tatili boyunca toplam 873 bin 851 yolcuya hizmet ettiğini ve 5 bin 871 uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ramazan Bayramı tatili ile okulların ikinci dönem ara tatilinin birleşmesi İstanbul Havalimanı'nda hem uçuş hem de yolcu yoğunluğuna neden oldu. Bu kapsamda 19 Mart tarihinde başlayan yolcu yoğunluğu bayram tatilinin son gününde de devam etti. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından paylaşılan verilere göre 19-22 Mart tarihlerini kapsayan dönem içerisinde havalimanı 873 bin 851 yolcuya hizmet ederken 5 bin 871 uçuş gerçekleşti. 19 Mart'ta başlayan yoğunlukta 212 binden fazla yolcu ağırlanırken, dönüş yolculuğunun başladığı gün ise yolcu yoğunluğu yaşandı. Dün gerçekleşen uçuş ve yolcu sayılarına göre havalimanında 1577 uçuşun gerçekleşirken, 246 bin 625 kişi havalimanını kullandı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı, 2 Ağustos 2025'te 284 bin 527 yolcuya ev sahipliği yaparak Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırmıştı. 18 Temmuz 2025 tarihinde ise günlük 1707 uçuşla 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı.