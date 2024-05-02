İstanbul Ticaret Odası Başkanı: Enflasyonu yüzde 43-44 bandında tamamlayacağız - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Ticaret Odası Başkanı: Enflasyonu yüzde 43-44 bandında tamamlayacağız

İstanbul Ticaret Odası Başkanı: Enflasyonu yüzde 43-44 bandında tamamlayacağız

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının enflasyon beklentilerini değerlendirerek, bu yıl enflasyonun yüzde 43-44 bandında tamamlanacağını öngördüklerini belirtti. Avdagiç, enflasyon ile döviz kuru arasındaki korelasyonun kopmamasının önemine dikkat çekti ve kredi maliyetlerinin enflasyon üzerinde konumlanmasının piyasanın gerçeği olduğunu ifade etti.

02.05.2024 09:04
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul iş dünyası olarak enflasyonda biz bu seneyi yüzde 43-44 bandında tamamlayacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Avdagiç, yaptığı açıklamada, iş dünyasının enflasyon ve döviz kuru beklentilerini değerlendirdi. Avdagiç, Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 36 olarak açıkladığını, tahmin aralıklarında bunun yüzde 40-42'lere çıkabileceğini ifade ettiğini hatırlatarak, "İstanbul iş dünyası olarak enflasyonda biz bu seneyi yüzde 43-44 bandında tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Bununla birlikte ihracatın sıkıntıya girmemesi ve ithalatın cazip hale gelmemesi için kur ile enflasyon arasındaki korelasyonun kopmaması lazım. Kuru baskılayarak enflasyonu tutmanın kısa vadeli birtakım faydaları olabilir ama bu ithalatı artıran, ihracatı baskılayan unsur olacaktır. Bu da hep üzerinde çalıştığımız dış ticaret açığımızı olumsuz etkileyecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Döviz kurunun, enflasyonla korelasyonunun kopmamasının önemli olduğunu belirten Avdagiç, "İlk çeyrekte dolar kuru yüzde 9, enflasyon yüzde 14,3'ün üzerinde arttı. İlk 3 ayda 5,3 puanlık bir fark var" ifadesini kullandı.

"Hazine ve Maliye Bakanlığı yapılması gerekenleri titizlikle yapıyor"

Avdagiç, Türkiye'nin FATF Gri Listesi'nden çıkacağını öngördüklerini, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hem ulusal hem de uluslararası anlamda yapılması gerekenleri titizlikle yaptığını ifade etti.

Avdagiç, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 300 puan seviyesine inmesinin ekonomi yönetiminin ve hükümetin çabalarının önemli bir sonucu olduğunu söyledi. Şekib Avdagiç, şöyle devam etti:

"Ekonomi yönetiminin adımları pozitif sonuçlarını vermeye başladı. Bu memnuniyet verici. İş dünyası açısından CDS kadar daha önemli bir unsur da bankaların sendikasyon kredileri. İkisi arasında bir korelasyon var. En son bankaların sendikasyonlarına baktığımız zaman Euribor+yüzde 2,25 ile borçlandıklarını görüyoruz. Bankaların sendikasyon maliyetlerini takip etmek lazım."

Banka kredisi maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten İTO Başkanı Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enflasyonun bu kadar yüksek olduğu bir ortamda, kredi maliyetlerinin enflasyon üzerinde konumlanması piyasanın bir gerçeği. Ağırlıklı olarak günlük ticari faaliyetleri devam ettirmek için kredi kullanımı gündemde. Beklentimiz enflasyonun makul seviyeye inmesi, buna bağlı olarak da faizlerin ve kredi maliyetlerinin daha uygun bir noktaya gelmesidir. Kredi maliyetlerinin aşağıya çekilmesi, enflasyonun aşağıya çekilmesiyle uyumlu bir halde olacaktır." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Şekib Avdagiç, İstanbul, İhracat, İto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Ticaret Odası Başkanı: Enflasyonu yüzde 43-44 bandında tamamlayacağız - Son Dakika

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