İstanbul Jewelry Show 59. Kez Başlıyor

14.03.2026 13:03
Mücevher sektörünün önde gelen fuarı, 1-4 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşecek.

Mücevher sektörünün önde gelen fuarlarından olan İstanbul Jewelry Show (IJS), 59. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

IJS'den yapılan açıklamaya göre, fuar 1-4 Nisan'da mücevher sektörünü İstanbul Fuar Merkezi'nde bir araya getirecek.

Mücevher sektörü profesyonellerinin ziyaret edebildiği ticari fuara, çevrim içi ziyaretçi kayıtları sürüyor. IJS, beş kıta ve 125'ten fazla ülkeden sektör profesyonellerini ağırlayacak.

Ziyaretçiler, fuara katılan üretici ve markalara doğrudan erişim sağlarken, yeni sezon trendlerini keşfetme, tasarım ve kaliteyi karşılaştırma, güvenilir tedarikçilerle bağlantı kurma ve özel fırsatlarla rekabet avantajı elde etme imkanı bulacak.

Fuar, profesyoneller için tek merkezde çok uluslu iş yapma olanağı sağlayacak. Trend öngörü şirketi WGSN, fuara özel düzenleyeceği seminerde, mücevherin geleceğini tanımlayan tasarım kodlarını sektör profesyonelleriyle paylaşacak.

Mücevher İhracatçıları Birliği ile IJS'in ortak projesi "Designer Club" kapsamında takı tasarımcıları ve ustaları ürettikleri koleksiyonları özel bir alanda sergilerken, "Art for Jewellery-Inspiration Hub" etkinliği mücevher sektörünün kültür hareketine ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Advertisement
