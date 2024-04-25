İstanbul Sanayi Odası, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın Türkiye için kritik olduğunu belirtti - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın Türkiye için kritik olduğunu belirtti

İstanbul Sanayi Odası, AB\'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması\'nın Türkiye için kritik olduğunu belirtti

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, AB'nin ihracatımızdaki payının yaklaşık yüzde 40 olduğunu dikkate aldığımızda, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM), ülkemiz açısından kritik bir süreç olduğunu söyledi. İSO, Avrupa Komisyonu ortaklığında düzenlediği etkinlikte konuya ilişkin paydaşları bir araya getirdi. Bahçıvan, AB'nin yeşil dönüşüm için önemli bir rol üstlendiğini ve SKDM'nin AB ile ticaret ilişkisi olan ülkelerdeki üreticiler üzerinde etkili olacağını belirtti. Türkiye'de gerekli politikaların oluşturulması için çalışmaların yapıldığını ve finansmana erişimin önemli olduğunu vurguladı.

25.04.2024 21:53
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "AB'nin ihracatımızdaki payının yaklaşık yüzde 40 olduğunu dikkate aldığımızda, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM), ülkemiz açısından kritik bir süreç olduğu çok açık." dedi.

İSO, Avrupa Komisyonu ortaklığında düzenlediği "AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması: İklim Politikası Çerçevesi ve Türkiye'deki Firmalara Etkileri" başlıklı etkinlikte konuya ilişkin paydaşları bir araya getirdi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte konuk konuşmacı olarak Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas da yer aldı.

Bahçıvan, son yıllarda, küresel ticaretin karşılaştığı pek çok riskin iklim değişikliğinin artan etkisi ile ilişkili olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda uluslararası düzeyde liderlik rolünü üstlenmiş olmasının yeşil dönüşümün başarıya ulaşabilmesi için önem arz ettiğinin altını çizen Bahçıvan, AB'nin, sanayiden ulaştırmaya, enerjiden tarıma kadar birçok boyutta stratejik düzenlemeyi içeren Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile yeşil dönüşümü bütüncül bir bakış açısı ile ele aldığını kaydetti.

Bu kapsamda gündeme gelen SKDM'nin ise AB ile ticaret ilişkisi olan ülkelerdeki üreticiler üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olacağını anlatan Bahçıvan, şöyle devam etti:

"1 Ekim 2023 itibarıyla başlayan SKDM geçiş döneminde demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörlerinde Uygulama Tüzüğü'nde belirtilen ürünlerde raporlama yükümlülüğü getirildi. AB'nin ihracatımızdaki payının yaklaşık yüzde 40 olduğunu dikkate aldığımızda, SKDM'nin, ülkemiz açısından kritik bir süreç olduğu çok açık. Bu nedenle geçiş dönemine hazırlık için gerekli adımların atılması ve 2025 sonuna kadar devam edecek geçiş dönemindeki her gelişmenin yakından izlenmesi önemlidir. SKDM, geçiş dönemindeki düzenlemelere Türkiye'deki üretici firmaların uyumunu kolaylaştırmak üzere AB tarafından sağlanacak her türlü destek ve teşvik küresel tedarik zincirlerinin güvenli bir şekilde devamlılığı açısından da büyük önem taşımaktadır."

Bahçıvan, Türkiye'de gerekli politikaların oluşturulmasında mevzuat ve tüzüklerin hazırlanması ile ilgili olarak ilgili bakanlıklar tarafından yoğun bir çalışma yürütüldüğünü de söyledi. Yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyulan finansmana erişimin önemli bir unsur olarak ön plana çıktığını belirten Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Dünya Bankası ile hayata geçirdiği 'Türkiye Yeşil Sanayi Projesi' ile 450 milyon dolarlık finansmanın sanayicilerimize sunulmasını çok kıymetli buluyoruz. Ülkemiz ekonomisinin de itici gücü olan KOBİ'lerimiz, İSO üyelerinin de büyük çoğunluğunu oluşturuyor. Bu kapsamda, KOBİ'lerimizin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümü için de destekler içeren bu gibi projelerin, karbonsuzlaşma çabalarının yoğunlaştırılması, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve ihracattaki rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ise "Türkiye, AB'nin ithalatında en önemli partnerlerden biri ve çok kilit bir role sahip. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla birlikte özellikle iklim ve enerji geçiş planları için çalışmalar yapıyoruz. Kimyasallar üzerinde de SKDM kapsamında çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Sanayi Odası, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın Türkiye için kritik olduğunu belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Sanayi Odası, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın Türkiye için kritik olduğunu belirtti - Son Dakika
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