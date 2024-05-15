İstanbul Sanayi Odası Konfeksiyon Yan Sanayi Sektör Raporunu Açıkladı

Ekonomi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Konfeksiyon Yan Sanayi Sektör Raporu açıklandı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, konfeksiyon yan sanayi sektörüne mercek tutulan raporda üretimden ihracata, istihdamdan sektörün dünyadaki konumuna kadar geniş çaplı analizlere yer verildi.

Raporun tanıtım toplantısına İSO Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Canpolat, Dr. Can Fuat Gürlesel ve İstanbul Sanayi Odası 15. Grup Meslek Komitesi Başkanı Muharrem Özçelik katıldı.

Türkiye dünya ihracatından yüzde 1,96 pay aldı

Toplantıda verilen bilgiye göre, raporda, konfeksiyon yan sanayinde firma sayısının kademeli olarak artış gösterdiği belirtilirken, 2015'te 744 olan firma sayısının 2022'de 1010'a yükseldiği belirtildi.

Konfeksiyon yan sanayinde 2022 itibarıyla 49 bin 10 kişi istihdam edildiği aktarılan raporda, üretimin ilk kez 2021'de 1 milyon tonu aştığı vurgulandı.

Raporda, konfeksiyon yan sanayi üretim değerinin de büyüme kaydettiğinin altı çizilirken, şu konulara değinildi:

"Üretim değeri 2022'de 57,5 milyar liraya ulaştı. Konfeksiyon yan sanayinde ihracat kademeli artış gösterdi. 2017'de 468,5 milyon dolar olan ihracat, 2022'de 681,2 milyon dolara yükseldi. İhracat birim fiyatları da 2022'de kilogram başına 6,90 dolar ile en yüksek seviyesine çıktı. Konfeksiyon iç pazarı büyüklüğü 2017'de 3,2 milyar dolar olarak hesaplanırken, iç pazarın büyüklüğü 2022'de ise 3,71 milyar dolar oldu. Konfeksiyon yan sanayinin dolaylı ihracat katkısı yaklaşık 2,5 milyar dolar ile doğrudan ihracatının çok daha üzerinde gerçekleşti. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin toplulaştırılmış büyüklükleri ise 2022 itibarıyla 1,3 trilyon liraya ulaştı."

Dünya konfeksiyon yan sanayi ihracatının 2017'de 30 milyar dolar olduğu, 2021'de ise 33,63 milyar dolara yükseldiği belirtilen raporda, "Dünya konfeksiyon yan sanayi ihracatı 2022'de yüzde 3,6 artarak 34,83 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin dünya ihracatı içindeki payı son yıllarda yükseldi. 2017'de yüzde 1,56 olan payı, 2022'de yüzde 1,96'ya çıktı." denildi.

"Konfeksiyon yan sanayi kritik role sahip"

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Vehbi Canpolat, İSO olarak gerçekleştirilen toplantılar ve düzenlenen geniş katılımlı çalıştaylar vasıtasıyla, sektörün sorunları ve çözüm önerilerini mümkün olan en katılımcı anlayışla rapora yansıttıklarını ifade etti.

Canpolat, "Bu titiz çalışmanın sonucunda hedef kitlesiyle buluşan Konfeksiyon Yan Sanayi Sektör Raporumuzun, sektöre ve tüm paydaşlarına yararlı olmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sektör raporlarının 2001'den bu yana devam eden ve yıllar içinde zenginleşen sanayinin geldiği noktayı değerlendirmeyi ve gelecek vizyonunu belirlemeyi amaçladıkları çalışmalar olduğunu kaydeden Canpolat, "Ürün çeşitliliği ile tekstil ve hazır giyim ürünlerine değer katan konfeksiyon yan sanayi, aynı zamanda tüketici tercihlerine dönük moda eğilimlerinin şekillenmesi ve üretime yansımasında da belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle konfeksiyon yan sanayimizin gelişmişlik düzeyi, tekstil ve hazır giyim sektörlerimizin tedarik zincirleri ve küresel rekabet gücü açısından da kritik role sahip." açıklamasını yaptı.

Muharrem Özçelik de hazırlanan raporun, sektördeki güncel durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirdiği ve pazarın büyüme faktörlerini, engellerini, fırsatlarını ve tehditlerini ele alarak geniş bir perspektif sunduğuna dikkati çekti.

Özçelik, "Ayrıca, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve inovasyon gibi önemli konulara odaklanarak, sektörün gelecekteki yönelimlerini anlamamıza yardımcı olan değerli bir rehber konumunda." ifadesini kullandı.