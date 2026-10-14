İstanbul serbest piyasada dolar 49,3880 liraya, avro 55,3980 liraya yükseldi

İstanbul serbest piyasada dolar 49,3880 liraya, avro 55,3980 liraya yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 49,3880, avro 55,3980 liradan satılıyor. Doların alış fiyatı 49,3860, avronun alış fiyatı 55,3960 lira; dün satış fiyatları ise 49,3670 ve 55,3050 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,3880 liradan, avro 55,3980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,3860 liradan alınan dolar, 49,3880 liradan satılıyor. 55,3960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,3980 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,3670 lira, avronun satış fiyatı ise 55,3050 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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