İstanbul serbest piyasada dolar 50,3670, avro 55,7390 liradan satılıyor - Son Dakika
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İstanbul serbest piyasada dolar 50,3670, avro 55,7390 liradan satılıyor

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İstanbul serbest piyasada dolar güne 50,3670 liradan, avro 55,7390 liradan başladı. Dolar 50,3650 liradan alınıp 50,3670 liradan satılırken avronun satış fiyatı 55,7390 lira oldu; dün ise doların satış fiyatı 50,2600, avronun satış fiyatı 55,8640 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,3670 liradan, avro 55,7390 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 50,3650 liradan alınan dolar, 50,3670 liradan satılıyor. 55,7370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,7390 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 50,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 55,8640 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansDövizSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul serbest piyasada dolar 50,3670, avro 55,7390 liradan satılıyor - Son Dakika
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