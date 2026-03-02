İstanbul serbest piyasada dolar 43,9690 liradan, avro 51,7970 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 43,9670 liradan alınan dolar, 43,9690 liradan satılıyor. 51,7950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,7970 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 43,9600, avronun satış fiyatı ise 51,8810 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul Serbest Piyasada Dolar ve Avro Başlangıç Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?