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"Şahinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi! Elebaşı İlker Yılmaz ile 15 şüpheli gözaltına alındı•
İstanbul serbest piyasada dolar 29,6730 liradan, avro 32,7360 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 29,6710 liradan alınan dolar, 29,6730 liradan satılıyor. 32,7340 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,7360 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 29,5550 lira, avronun satış fiyatı ise 32,6660 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi - Son Dakika