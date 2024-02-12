İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi

İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi

İstanbul serbest piyasada dolar 30,6990 liradan, avro 33,1600 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.

12.02.2024 09:03  Güncelleme: 09:04
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İstanbul serbest piyasada dolar 30,6990 liradan, avro 33,1600 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 30,6970 liradan alınan dolar, 30,6990 liradan satılıyor. 33,1580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 33,1600 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 30,6850 lira, avronun satış fiyatı ise 33,1070 lira olmuştu.

Kaynak: AA

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