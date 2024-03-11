İstanbul serbest piyasada dolar 32,0020 liradan, avro 35,0830 liradan haftaya başladı.

Portekiz'de Genel Seçimler Sonuçlandı

Portekiz'de yapılan genel seçimlerde sağ ittifak en çok oy almasına rağmen çoğunluğu elde edemedi. Demokratik İttifak birinci, Sosyalistler ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Chega partisinin oy oranı ise tahminlere göre yüzde 14-17 arasında. Seçim sonuçları beklenildiği gibi gelmeyince Sosyalistler muhalefette yer alacaklarını açıkladı. Portekiz ekonomisi ise son yıllarda büyümekte zorlanmış ve bu yıl da düşük bir performans bekleniyor.