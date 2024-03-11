İstanbul serbest piyasada dolar 32,0020 liradan, avro 35,0830 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,0000 liradan alınan dolar, 32,0020 liradan satılıyor. 35,0810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 31,9620 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0400 lira olmuştu.
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Balıkesir'in Edremit Ticaret Odası, Sırbistan'da düzenlenen Sajam Turizma Belgrad Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldı. Edremit Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen fuar, Edremit ve Edremit Körfezi'nin tanıtımını sağladı. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Sırbistan medya kuruluşlarının ilgisini çekerek, iki ülke arasındaki kültürel yakınlığı vurguladı ve Sırp misafirleri Kuzey Ege'ye davet etti.
Küresel piyasalar, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başladı.
Hatay'da deneme amaçlı evinin bahçesine kurduğu 60 metrekarelik serada çilek üretmeyi başaran çiftçi Abdullah Yıldırım, ilk hasadını yaptı. Yayladağı ilçesinde yaşayan Yıldırım, serada çilek üretimini arttırarak depremin vurduğu şehrine ekonomik anlamda katkı sağlamayı hedefliyor. Çileklerin doğal olarak yetiştiği bahçede yapılan hasat erken başladı ve çileklerin lezzeti oldukça güzel olduğu belirtildi.
Hindistan, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn'dan oluşan Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile serbest ticaret anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Hindistan'a 100 milyar dolarlık bir yatırım getirecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için tüm EFTA üyelerinde onaylanması gerekiyor.
Portekiz'de yapılan genel seçimlerde sağ ittifak en çok oy almasına rağmen çoğunluğu elde edemedi. Demokratik İttifak birinci, Sosyalistler ikinci sırada yer aldı. Aşırı sağcı Chega partisinin oy oranı ise tahminlere göre yüzde 14-17 arasında. Seçim sonuçları beklenildiği gibi gelmeyince Sosyalistler muhalefette yer alacaklarını açıkladı. Portekiz ekonomisi ise son yıllarda büyümekte zorlanmış ve bu yıl da düşük bir performans bekleniyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, 2024 yılının Şubat verilerini açıkladı. İşte 2024 yılının Ocak ve Şubat ayında en çok satılan SUV modelleri ve detayları...
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