İstanbul serbest piyasada dolar 32,0020 liradan, avro 35,0830 liradan haftaya başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0020 liradan, avro 35,0830 liradan haftaya başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0020 liradan, avro 35,0830 liradan haftaya başladı

Serbest piyasada doların alış fiyatı 32,0000 lira, satış fiyatı ise 32,0020 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,0810 lira, satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak açıklandı. Cuma günü doların satış fiyatı 31,9620 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0400 lira seviyesindeydi.

11.03.2024 09:03
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İstanbul serbest piyasada dolar 32,0020 liradan, avro 35,0830 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 32,0000 liradan alınan dolar, 32,0020 liradan satılıyor. 35,0810 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 35,0830 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 31,9620 lira, avronun satış fiyatı ise 35,0400 lira olmuştu.

Kaynak: AA

İstanbul, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul serbest piyasada dolar 32,0020 liradan, avro 35,0830 liradan haftaya başladı - Son Dakika

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