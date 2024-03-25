Dolar ve euro ne kadar? İşte kurlarda son durum

Kızılırmak Nehri'nde Kuraklık Alarmı: Baraj Sularının Çekildiği Alanda Koyunlar Otluyor

Kırıkkale'den geçen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi alarm veriyor. Baraj sularının çekildiği alanda koyunların otladığı görüldü. Kırıkkale'de karsız ve yağmursuz geçen bir kış mevsiminin ardından bahar yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının yükseldiği kentte, kuraklık tehlikesi alarm veriyor. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın beslediği Kapulukaya Barajı'nda da su seviyesi düştü. Karaahmetli köyünde çiftçilik ve besicilik yapan Türkyılmaz ailesi, su seviyesinin düşmesi ile baraj yatağında küçükbaş hayvanlarını otlatıyor. Sivas ilindeki Kızıldağ'ın yamacından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta da su seviyesi düştü. Bin 355 kilometre uzunluğundaki ırmakta adacıklar ortaya çıktı. Besicilik yapan Ali Türkyılmaz, baraj suyunun yaklaşık 50 metre kadar çekildiğini belirterek, kış mevsiminde de yeterli miktarda kar ve yağmurun yağmadığını söyledi. Çiftçilerin de kuraklıktan etkileneceğini ifade eden Türkyılmaz, sulama yapılamazsa mahsulün de olmayacağını ve bu durumun çiftçiler için kötü olduğunu belirtti.