İstanbul serbest piyasada dolar 32,0740 liradan, avro 34,6930 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 32,0130 lira, euronun satış fiyatı ise 34,6330 lira olmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 21 Mart Perşembe günü aldığı sürpriz politika faiz kararı sonrası 500 baz puan artırılan faiz, yüzde 50 seviyesine çıkarken döviz kurlarında kısa süreli bir gerileme yaşandı ancak kısa süre sonra kurlar eski seyrini sürdürdü.
Piyasaları etkileyen bir diğer etken ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutması ise beklentiler doğrultusunda gerçekleşti. Yüzde 5.50 olarak bırakılan gösterge faizi sonrası kurumdan enflasyonun hedefe doğru gittiğine daha büyük güven ortaya çıkana kadar faiz indirimi olmayacağı mesajı geldi.
Son Dakika › Ekonomi › Dolar ve euro ne kadar? İşte kurlarda son durum - Son Dakika
Dolar 32,0740 liradan, euro ise 34,6930 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,0740 liradan, euro ise 34,6930 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,01 liradan, euro ise 34,63 liradan işlem görmüştü.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,3 azalışla 10.067,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarının, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladığını ifade etti.
Kırıkkale'den geçen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ta kuraklık tehlikesi alarm veriyor. Baraj sularının çekildiği alanda koyunların otladığı görüldü. Kırıkkale'de karsız ve yağmursuz geçen bir kış mevsiminin ardından bahar yüzünü göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının yükseldiği kentte, kuraklık tehlikesi alarm veriyor. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın beslediği Kapulukaya Barajı'nda da su seviyesi düştü. Karaahmetli köyünde çiftçilik ve besicilik yapan Türkyılmaz ailesi, su seviyesinin düşmesi ile baraj yatağında küçükbaş hayvanlarını otlatıyor. Sivas ilindeki Kızıldağ'ın yamacından doğup Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun'dan geçerek Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ta da su seviyesi düştü. Bin 355 kilometre uzunluğundaki ırmakta adacıklar ortaya çıktı. Besicilik yapan Ali Türkyılmaz, baraj suyunun yaklaşık 50 metre kadar çekildiğini belirterek, kış mevsiminde de yeterli miktarda kar ve yağmurun yağmadığını söyledi. Çiftçilerin de kuraklıktan etkileneceğini ifade eden Türkyılmaz, sulama yapılamazsa mahsulün de olmayacağını ve bu durumun çiftçiler için kötü olduğunu belirtti.
Küresel piyasalar, yoğun veri takvimiyle birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yatırımcıların odağında olduğu haftaya temkinli başladı.
Borusan Lojistik'e ait limanda sendikaya üye olan 4 işçinin işten çıkarılması sonrası başlayan protesto gösterilerinin ikinci günüde polis müdahalesi yaşandı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda milletvekili giderken, 4 işçi geri alındı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yakup Odabaşı'nın iftar yemeğine katıldı. Yavaş, konuşmasında açlık sınırının 16 bin lira olarak belirlenmesini eleştirerek, emeklilerin 10 bin liraya mahkum edilmesinin açlık anlamına geldiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel seçimlerin hizmet odaklı olması gerektiğini belirterek, belediyelerin halkın ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, Ağrı Belediye Başkan adayı Salih Aydın'ın gerçek belediyecilik anlayışını benimseyeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ve hedeflerinin tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak olduğunu belirtti.
Göreve geldikleri ilk 5 yılda tamamlanan projelerle ilçenin şehir hüviyetine kavuştuğunu belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun nüfusunun son 2 yılda ciddi oranda artığını ve ilçenin gelişip büyüdüğünü söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağrı'da yaptığı konuşmada belediyelerin halka hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, son 21 yılda yapılan yatırımları anlattı. Yılmaz, ayrıca belediye başkan adaylarını tanıtarak destek istedi.
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