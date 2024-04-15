İstanbul serbest piyasada dolar ve euro haftaya yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 32,3670 liradan, avro 34,4910 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,3650 liradan alınan dolar, 32,3670 liradan satılıyor. 34,4890 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,4910 lira olarak belirlendi.
Geçen hafta pazartesi günü doların satış fiyatı 32,0540 lira, avronun satış fiyatı ise 34,7860 lira olmuştu.
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Huawei yönetimi, Çin'de kapsamlı bir çip fabrikası daha kurmak için çalışmalara başladı. Şirket, çip sektörünün gelişeceğini öngörerek bu alana yapacağı yatırımları artıracak. Şanghay'da yapılacak olan fabrikanın, şirketin çip ihtiyacını karşılaması bekleniyor. Fabrikada üretilecek çiplerin ağırlıklı olarak akıllı telefonlar için kullanılacağı belirtiliyor. Huawei, böylece çip konusunda dışa bağımlılıktan kurtulmayı hedefliyor. Şirketin dev yatırımlarının ürün fiyatlarına etki edebileceği iddia ediliyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını yapacak. Toplantıda İran-İsrail gerilimi, sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak ziyareti ve enflasyonla mücadele başlıkları ele alınacak.
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